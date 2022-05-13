Россияне рассказали, как относятся к поднятию флага и исполнению гимна в школах

ВЦИОМ провел опрос на эту тему

Поднятие государственного флага и исполнение гимна России в начале каждой учебной недели в школах поддержали почти 60% россиян. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал директор по работе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ.

Эксперт уточнил, что россиянам задали вопрос: "Сейчас обсуждаются несколько новаций, касающихся школ. Как вы относитесь к следующим предложениям? Предложение номер один — поднятие государственного флага и исполнение гимна в начале каждой учебной недели?".

Среди опрошенных вариант "скорее положительно" выбрали 59%, "скорее отрицательно" — 24%, о своем безразличии к этой инициативе заявили 13%.

При этом 42% россиян поддержали введение исторического просвещения в российских школах с первого класса. "И последняя новация, о которой мы поинтересовались - это отношение к ведению уроков истории с первого класса. Скорее отрицательно к этой новации отнеслись 49%, цитирует Родина АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что российские школьники будут начинать учебную неделю с исполнения гимна и поднятия государственного флага. Такой порядок решено ввести с 1 сентября, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.

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