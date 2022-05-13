Водитель иномарки насмерть сбил 5-летнего ребенка в Химках

Трагедия попала на видео

На парковке ТЦ в Химках автомобиль насмерть сбил пятилетнего мальчика. Момент происшествия попал на камеры наблюдения.

Отец вёл ребёнка за руку, когда за их спиной задом начала сдавать иномарка. В какой-то момент мальчик оказался под колесами машины. Мужчине удалось быстро его вытащить, однако от полученных множественных травм ребёнок скончался на месте. Водитель скрыться не пытался, он задержан. Возбуждено уголовное дело.

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