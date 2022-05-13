Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Великобританию

Возникли сложности с визами

МИД рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Великобританию и оформления британских виз.

В последнее время наблюдаются трудности с получением британских виз, объяснили в российском министерстве.

"Во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию", - сообщили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин приостановил упрощённое оформление виз для чиновников из ЕС.

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