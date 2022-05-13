Путин обсудил с Совбезом вступление Швеции и Финляндии в НАТО

А также спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил с Совбезом России ход специальной операции на Украине, а также вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Участники совещания обменялись мнениями на счет возникающих потенциальных угроз для России в связи со вступлением Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс.

Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу выступил с докладом о ходе спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба Кремля.

"Затрагивался также ряд вопросов в контексте предстоящего в понедельник саммита ОДКБ", - добавил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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