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Россия высылает десять сотрудников посольства Румынии

14:40
  • пятница
  • 13 мая 2022

Москва решительно осуждает поставки Румынией вооружений Киеву

В пятницу послу Румынии вручили в Министерстве иностранных дел России ноту об объявлении persona non grata десятерых сотрудников румынского посольства в Москве.

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"Данная мера является ответом на принятое 5 апреля с.г. румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata десятерых дипломатов Посольства России в Бухаресте", - сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что Россия решительно осуждает поставки Румынией вооружений Киеву и отвергает безосновательные попытки румынской стороны возложить вину за военные преступления на Украине на Россию.

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