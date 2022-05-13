Россия высылает десять сотрудников посольства Румынии

Москва решительно осуждает поставки Румынией вооружений Киеву

В пятницу послу Румынии вручили в Министерстве иностранных дел России ноту об объявлении persona non grata десятерых сотрудников румынского посольства в Москве.

"Данная мера является ответом на принятое 5 апреля с.г. румынской стороной ничем не мотивированное решение объявить persona non grata десятерых дипломатов Посольства России в Бухаресте", - сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Там добавили, что Россия решительно осуждает поставки Румынией вооружений Киеву и отвергает безосновательные попытки румынской стороны возложить вину за военные преступления на Украине на Россию.

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