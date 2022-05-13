Доверие Владимиру Путину выразили 79,9% россиян

ВЦИОМ опубликовал результаты еженедельного опроса

На прямой вопрос о доверии президенту России Владимиру Путину в период с 2 по 8 мая 2022 года положительно ответили 79,9% респондентов. Таковы результаты еженедельного мониторинга Всероссийского центра изучения общественного мнения.

ВЦИОМ также выяснил, что главе федерального правительства Михаилу Мишустину доверяют 62,1% респондентов.

Показатель одобрения деятельности президента за тот же период составил 77,2%.

Положительную оценку работе премьер-министра и кабинету министров дали, соответственно, 52,0% и 51,1% участников исследования, сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что социологические организации констатируют беспрецедентный рост поддержки президента России, правительства и специальной военной операции по защите республик Донбасса. Таковы "наши реалии, и это реалии, которые демонстрируют, что действительно президент опирается на абсолютную поддержку", подчеркнул Песков.

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