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В Госдуме поддержали идею льготой ипотеки на вторичное жилье

15:22
  • пятница
  • 13 мая 2022

Пока по этой программе можно приобретать жилье лишь в новостройках

Необходимо развивать ипотечное кредитование в России, в том числе на вторичном рынке. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал глава думского комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.
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Депутат поддержал предложение распространить действие программы льготной ипотеки на вторичный рынок недвижимости, заявив, что это "тема правильная".

По мнению Гартунга, если ипотека на вторичное жилье будет развиваться, это позволит тем, кто продает квартиры на вторичном рынке, покупать новое жилье. Деньги, полученные при продаже вторичного жилья, можно использовать как первый взнос по ипотеке для покупки квартиры в новостройке, а если при этом вторичное жилье было продано в ипотеку, то это увеличит для граждан доступность недвижимости, цитирует парламентария АГН "Москва".

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что ипотека не решит проблемы обеспечения жильем молодых семей, поэтому рабочая группа подготовит законопроект о социальном найме жилья для этой категории населения.

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