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Медведев высказался за неординарные меры поддержки экономики

15:08
  • пятница
  • 13 мая 2022

От таких решений зависит укрепление технологического суверенитета России

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе заседания попечительского совета "Сколково" назвал дискуссионной темой гармонизацию льгот для IT-компаний и иных высокотехнологичных секторов.
Медведев описал мрачный мир будущего

"Но, тем не менее, в нынешней ситуации нужны неординарные шаги. Не могу сказать, что этот шаг совсем неординарный, но всякий шаг, направленный на поддержку отечественной экономики, в том числе высокотехнологичных отраслей, может быть полезен", - добавил при этом зампред Совбеза, которого цитирует ТАСС.

Он также уточнил, что укрепление технологического суверенитета России зависит именно от таких решений.

Ранее Медведев отметил, что против России сегодня ведется экономическая война, но у Запада не получится задушить или изолировать страну.

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