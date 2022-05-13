Премьер Грузии пообещал не воевать с Россией

И не поддаваться провокациям оппозиции

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал, каким видит дальнейшее развитие своей страны - в том числе в контексте отношений с Россией.

"Мы даем гарантию нашему населению, что мир будет долгосрочным. Никакого второго фронта, никакой войны в стране не будет, наоборот, будет развитие, строительство и мир", - цитирует политика РИА "Новости".

Власти не будут поддаваться провокациям оппозиции, добавил Гарибашвили.

Ранее Грузия отказалась присоединяться к санкциям против России, вводимых из-за спецоперации на Украине. После этого Владимир Зеленский отозвал из Тбилиси посла.

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