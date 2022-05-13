В Конгрессе США удивились миллионным доходам Зеленского

Республиканцы потребовали не посылать украинскому лидеру ни цента

Власти США намерены направить на поддержку Украины миллиарды долларов. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский, будучи госслужащим, зарабатывает миллионы. Белый дом бесполезно тратит средства налогоплательщиков, заявил член Палаты представителей США от штата Аризона республиканец Пол Госар.

"В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал сто миллионов долларов. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента", — написал Госар в соцсетях.

На днях палата представителей утвердила выделение дополнительного пакета помощи Киеву. Законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов направили на утверждение в сенат, однако там его заблокировали. Как заявил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, США не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.

Конгрессмен Госар, в свою очередь, считает, что президент США Джо Байден нацелен развязать прокси-войну с Россией – а эта ошибка грозит Америке последствиями мирового масштаба. Белому дому посоветовали заняться проблемами госдолга, инфляции и иммиграции, передает РИА Новости.

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