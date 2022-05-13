ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Конгрессе США удивились миллионным доходам Зеленского

15:28
  • пятница
  • 13 мая 2022

Республиканцы потребовали не посылать украинскому лидеру ни цента

Власти США намерены направить на поддержку Украины миллиарды долларов. Тем временем украинский лидер Владимир Зеленский, будучи госслужащим, зарабатывает миллионы. Белый дом бесполезно тратит средства налогоплательщиков, заявил член Палаты представителей США от штата Аризона республиканец Пол Госар.

Кремль: Россия не отказывается от встречи Путина и Зеленского
Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины"

"В прошлом году Зеленский, будучи государственным служащим, каким-то образом заработал сто миллионов долларов. Как думаете, куда на самом деле пойдет большая часть из предложенных Украине сорока миллиардов долларов? Мы не должны посылать и цента", — написал Госар в соцсетях.

На днях палата представителей утвердила выделение дополнительного пакета помощи Киеву. Законопроект о выделении Украине 40 миллиардов долларов направили на утверждение в сенат, однако там его заблокировали. Как заявил сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол, США не могут позволить себе играть роль мирового жандарма в ущерб своему бюджету.

Конгрессмен Госар, в свою очередь, считает, что президент США Джо Байден нацелен развязать прокси-войну с Россией – а эта ошибка грозит Америке последствиями мирового масштаба. Белому дому посоветовали заняться проблемами госдолга, инфляции и иммиграции, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.