Зеленский попросил Италию не пускать российских туристов

По мнению президента Украины, это были бы "сильные шаги"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в пятницу, 13 мая, что российские туристы должны получить "культурный отпор", чтобы они знали, что их не рады видеть.

По мнению украинского лидера, в плане санкций отказ итальянских властей пускать в страну туристов из России был бы "сильными шагами". Он поблагодарил Европу за блокировку активов российских олигархов и заявил, что такое же давление должны почувствовать обычные люди, которые приезжают отдыхать в Европу.

Такие ограничения, считает Зеленский, необходимы в отношении рядовых россиян, потому что "даже те, кто не был на поле боя — они молчат, они поддерживают свое политическое руководство", сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский в интервью греческим журналистам назвал недопустимым решение Анкары принимать туристов из России. По мнению украинского лидера, это двойные стандарты и несправедливость. Претензии украинского лидера Владимира Зеленского к Анкаре, принимающей туристов из России, возмутили жителей Турции. Многие из них сочли, что "мир окружил Зеленского несколько большим вниманием, и он испортился".

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