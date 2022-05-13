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Шольц заявил Путину об отсутствии нацизма на Украине

15:59
  • пятница
  • 13 мая 2022

Политики провели телефонный разговор

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу, 13 мая, отверг утверждения о том, что на Украине широко распространен нацизм. Об этом рассказали в пресс-службе главы германского правительства.
Путин и Шольц обсудили гуманитарные аспекты ситуации на Украине

Разговор был посвящена конфликту на Украине и необходимости его завершить, говорится в сообщении. Шольц в ходе телефонной беседы призвал Владимира Путина к скорейшему прекращению огня на Украине, к улучшению гуманитарной ситуации в зоне конфликта и к прогрессу в поисках путей дипломатического урегулирования.

Также канцлер ФРГ и президент России обсудили глобальную ситуацию с продовольствием, которая в результате действий России обострилась. Шольц заявил, что Россия несет в этом вопросе особую ответственность, говорится в сообщении на официальном сайте администрации канцлера Германии.

В пресс-службе Кремля при этом рассказали, что Владимир Путин подробно изложил Шольцу логику и основные задачи специальной военной операции по защите народных республик Донбасса, рассказал о предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности мирных жителей.

Российский лидер обратил внимание собеседника на продолжающиеся грубые нарушения норм международного гуманитарного права боевиками, исповедующими нацистскую идеологию, использование ими бесчеловечных террористических методов, сообщается на официальном сайте Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Победы подчеркнул, что сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы, отметил российский лидер.

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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