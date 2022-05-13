В Риге начали подготовку к демонтажу памятника советским воинам

Попыткам Риги переписать историю сопротивляются горожане

В Риге задерживают участников митинга в защиту памятника воинам Советской армии - освободителям латвийской столицы от немецко-фашистских захватчиков. В участок забрали по меньшей мере 7 человек, в том числе депутата Европарламента от Латвии Татьяну Жданок. Сейм страны накануне одобрил закон, разрешающий снести монумент. А сегодня рижская дума приняла решение начать необходимые подготовительные работы. Акции солидарности с жителями Риги проходят в разных российских городах. Сотни людей сегодня возложили цветы к зданию посольства Латвии в Москве и у генконсульства в Петербурге.

Ратушная площадь в центре Риги уже несколько часов как перекрыта. На входе - специальные ограждения, рядом припаркованы несколько автобусов спецназа. Причем, такая боевая готовность по случаю абсолютно мирного собрания. С минуты на минуты в городе начнется митинг в защиту памятника воинам-освободителям.

Не пускают сейчас и к самому памятнику. К монументу нельзя приближаться ближе чем на 200 метров - и это официальный запрет. Нельзя не только подходить, но и приносить цветы. Все те сотни букетов, которые жители приносили накануне Великой победы, с 10 мая просто сгребаются бульдозером. А заявления из Риги лишь доказывают - европейские ценности все сложнее отличать от фашизма

И вот теперь официальное решение о сносе. Специальная комиссия парламента накануне выступила за демонтаж памятника. И уже сегодня бодро рапортует - готовы приступить немедленно.

"То, что они "творят" с памятниками и с другими вопросами, которые регулируются имеющимися действующими межправительственными соглашениями, не поддается разумному объяснению кроме русофобии и абсолютного забвения всех своих обязательств. У нас на телевидении есть еженедельная программа "Международное обозрение". То, что мы наблюдаем в действиях Запада, я бы назвал (в качестве варианта) "Международное оборзение". Грубое слово, но яркое. Оно четко отражает действия Запада и мотивы, которыми он руководствуется", - заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Попыткам официальной Риги переписать историю горожане сопротивляются как могут. В парк Победы люди идут, несмотря на запреты. Ответом властей стала череда уголовных и административных дел. Репрессии коснулись даже молодого человека, который просто пришел с российским флагом. За триколор Александру Стефанову предъявили обвинение в оправдании геноцида и военных преступлений.

Это Москва. Очередь из тех, кто не смог остаться равнодушным к судьбе памятника. Очередь тех, кто не остался сидеть дома, а пришел высказать уважение к истории страны и судьбе своих предков.

"Снос памятника в той стране, в которой было 23 немецких концлагеря, 600 тысяч латвийцев во время оккупации немецкой погибли, около 150 тысяч советских солдат погибли при освобождении Латвии. Мы хотим напомнить партнерам, почему они свободны и почему имеют право как государства существовать. И благодаря кому, благодаря воинам - освободителям советской и Красной армии", - отметил руководитель "Волонтёрской роты боевое братство" Станислав Кузьменко.

Памятник освободителям Риги готовы принять в нашей стране. Заявления поступают из разных городов.

Оксана Коваленко, Валерия Дзгоева, "ТВ Центр".

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