Страны ЕС раскололись на два лагеря по вопросу нефтяного эмбарго

Эту тему обсуждают главы МИД "Большой семерки"

Собравшиеся в Германии министры иностранных дел "Большой семерки" в пятницу обсуждают свои дальнейшие шаги в отношении России. Сейчас страны ЕС фактически раскололись на два лагеря при обсуждении возможности введения нефтяного эмбарго в рамках очередного пакета ограничительных мер в отношении Москвы. Перетянуть колеблющихся на свою сторону попытается глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, присутствующий на встрече в качестве гостя. Он уже заявил, что намерен добиваться расширение антироссийских санкций, а также ускорения процедуры вступления Украины в ЕС.

Подробнее – в репортаже Александры Сергомасовой

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