Непогода в Центральной России: последствия стихии устраняют

Синоптики дали свой прогноз

Непогода в Центральной России. Ураган бушевал в Тверской, Орловской и Калужской областях. В Брянской порывы штормового ветра были такой силы, что он срывал крыши и валил деревья. Трое пострадали, в том числе и ребёнок. Повреждения получили и несколько десятков автомобилей. Сейчас в регионах устраняют последствия разгула стихии.

В этом дворе чудом никто не пострадал. Металлические конструкции со здания разлетелись на несколько метров вокруг. Повсюду - обломки кровли и битое стекло. Жители Брянской области подсчитывают убытки. У многих из-за поваленных деревьев пострадали машины. Шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду пронесся здесь накануне.

Коммунальные службы уже посчитали - упало четыре сотни деревьев, часть из них перекрыла железную дорогу. Из-за урагана в Брянской области пострадали двое взрослых и ребёнок.

Не обошлось без разрушений и в соседней Орловской области. Сильный ветер оборвал провода электропередач. Без света остаются около 5 тысяч домов. Восстановить электроснабжение обещают к вечеру.

Спасатели продолжают ликвидировать разрушения и в Курской области. На районной подстанции унесло крышу и тоже повредило провода. Пенсионерка Нина Епифанова проснулась посреди ночи от короткого замыкания. Дерево рухнуло и разорвало провода, а потом сломало кровлю её лоджии. У соседа двумя этажами выше разбиты стёкла.

Экстренные службы дежурят в режиме повышенной готовности. Циклон, который принес обильные осадки и ураганный ветер не потерял свою мощь и движется сейчас на северо-восток страны. Достаточно ветрено сейчас и в столице - порывы достигают 19 метров в секунду. Москвичам рекомендуют быть предельно внимательными - не стоять под деревьями и не парковать около них автомобили.

Неласковым май будет в Москве всю следующую неделю. Дожди - каждый день, ветер и достаточно прохладно для последнего весеннего месяца - столбики термометров не поднимутся выше 11-16 градусов.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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