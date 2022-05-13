Turkish Airlines продлила отмену полетов в российские города

Авиакомпания не будет летать в Екатеринбург, Сочи и Ростов-на-Дону

Турецкая авиакомпания Turkish Airlines до 30 июня не планирует возобновлять авиасообщение с Украиной. На такой же срок продлевается отмена рейсов в российские города Сочи, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и столицу Белоруссии Минск.

"Наши рейсы в и из Екатеринбурга, Сочи, Ростова-на-Дону и Минска отменены до 30 июня", - сообщили в Turkish Airlines.

Авиакомпания ввела ограничения на полеты своих самолетов с началом российской спецоперации на Украине. Отмена рейсов продлевается в зависимости от обстановки. В Turkish Airlines отмечают, что это связано как с соображениями безопасности из-за ситуации на Украине, так и с экономической целесообразностью полетов по некоторым направлениям, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"