Отчаянные времена: что ждут от нового пресс-секретаря Белого дома

Пока ситуация складывается не в пользу демократов

В пятницу должность пресс-секретаря Белого дома официально покидает любимица всей прессы, что американской, что российской, неподражаемая Джен Псаки. Мало кому удалось привнести в скучную в общем-то работу голоса Белого дома столько абсурда, наговорить такое количество нелепостей и стать героиней такого количества мемов. На смену Псаки пришла 44-летняя Карин Жан-Пьер, чернокожая лесбиянка. И нет, не одноногая - о чем уже отшутился российский сегмент интернета. Жан-Пьер уже приступила к работе и сходу обозначила канал Fox News как "расистский" и пичкающий дезинформацией. Похоже, у Псаки будет достойная смена.

"В пятницу 13-го в Белом Доме ждут чёрного человека!" - нет, это не детские страшилки. А кадровые перестановки в пресс-службе американской администрации.

"Студентка, комсомолка, спортсменка" – всё с поправкой на современные стандарты западного мира: а именно темнокожая дочка бедных мигрантов, открытая лесбиянка и вегетарианка – настоящая современная "Self-made woman".

На фоне преемницы теперь уже бывший пресс-секретарь Белого дома действительно выглядит во всех смыслах "бледной тенью". Хотя и сумевшей привнести в рутинные брифинги элементы задорного стендапа.

Ляпы вроде газа, который чудесным образом, по трубе следует, из Европы в Россию. Украинских беженцев, по терминологии госпожи Псаки – туристов. И наконец Ростовских гор очень веселили россиян. Они, конечно, были, в основном, во времена её работы в Госдепе. Впрочем, и в Белом доме Псаки успела произвести фурор.

"Наверное, не только я, но и все мы будем скучать по Джейн Псаки. Мы будем скучать по её удивительным абсурдным высказываниям, которые тем не менее для нас для всех были очень важны. Потому что они демонстрировали, на каком уровне находится американская элита и её интеллект. Псаки показывала это замечательно. Псаки сообщала о том, что американский флот плывёт к берегам Белоруссии. Псаки удивляла нас иначе. Она плохо понимала географию, она вообще не понимала историю. Не говоря уже о том, что она её не знала. Вот это всё, конечно, уходит", - рассказал руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Поговаривают, уже в новом телевизионном сезоне американские зрители увидят знакомое лицо на NBC. Псаки якобы и не планировала долго задерживаться в Белом доме. Дабы больше времени проводить с семьей. Сама она, впрочем, сохраняет интригу.

Долгие проводы – лишние слёзы. Передача дел заняла минимум времени. Карин Жан-Пьер работала первым заместителем пресс-секретаря Белого дома. И даже иногда проводила брифинги для прессы. А еще сопровождала президента в недавнем европейском турне, когда начальница осталась дома из-за положительного теста на коронавирус. На официальном сайте Белого дома Байден уже поздравил своего нового пресс-секретаря.

"Я всё еще перевариваю этот исторический момент. Я понимаю, как это важно для многих людей. Для разных сообществ. И так было на протяжении всей моей карьеры", - сказала пресс-секретарь Белого дома.

Построением которой Карин Жан-Пьер, кажется, занималась всю сознательную жизнь, буквально сражаясь за место под солнцем. Она родилась на французском острове Мартиника в семье выходцев с Гаити. В Нью-Йорк семья переехала, когда Карин было 5 лет. Ну а дальше путанная, невнятная и, как справедливо считают многие, "слегка приукрашенная" история - о том, как будучи добровольным пожарным, она поступила в Колумбийский университет. Куда позже вернулась уже в качестве преподавателя. Параллельно Карин трудилась в разных НКО. Успела засветиться на телевидении. Работала в региональных штабах Демократической партии. А во время избирательной кампании 2020-го Карин Жан-Пьер возглавляла штаб вице-президента Харрис. На защиту которой от назойливых эко-активистов однажды даже "встала в прямом смысле грудью".

То есть, по сути, была обычным функционером и колебалась вместе с генеральной линией Демократической партии, в концепцию которой идеально вписалась и сейчас. Ведь демократы страшно гордятся тем, что администрация Байдена" - самая "разнообразная" в истории. Профессионализм – дело вторичное.

"Такое ощущение, что специально было сделано так, чтобы превратить, по сути дела, рабочий кабинет президента в некое почётное собрание американских граждан. Отсюда такое диковинное многообразие. Но возникает вопрос - насколько оно сочетается с профессионализмом и компетентностью", - отметил директор международного центра педагогического образования МПГУ Сергей Засорин.

Вице-президент Камала Харрис. Глава Пентагона Остин. Помощник министра здравоохранения Рейчел Левайн, до 54-х лет бывший Ричардом. Первый открытый гей на министерском посту - глава Минтранса Буттиджич. И вот, наконец, пресс-секретарь Жан-Пьер, которая состоит в браке с журналисткой CNN Сюзанн Мальво. Будучи потомком белых рабовладельцев, Мальво идентифицирует себя как темнокожую. "Неужели у CNN теперь в Белом доме будет особое положение?" – тут же возмутились американские СМИ. Отмечая очевидный конфликт интересов.

"История с новым пресс-секретарем президента - один из многих примеров того, что корпоративные СМИ буквально в одной постели с правительством, чью работу они освещают", - говорит главный редактор новостного агентства Breitbart Алекс Марлоу.

Телеканал успокоил. Супруга нового пресс-секретаря отныне не будет освещать политику. Так что формально не подкопаешься.

"Эта женщина - чистейший концентрат всех идей администрации Байдена. Проблема в том, что она не настолько хороша. Мы несколько раз видели её в деле и давайте откровенно. Она вообще не хороша. Но что мне в ней нравится - так это то, что её отец был таксистом. Вы вообще когда-нибудь встречали скучного и неинтересного таксиста? Но эта женщина совсем не похожа на отца, который, вероятно, был очень интересным парнем. Она продукт современного американского образования и всей той чуши, которую ей теперь предстоит нести по должности", - рассказал политический обозреватель Чарли Хёрт.

А с тем, что подобной риторики будет много, эксперты не сомневаются. На пресс-секретаря Жан-Пьер мы еще посмотрим. А вот агрессивно настроенную активистку уже видели.

Отчаянные времена требуют отчаянных мер! Впереди промежуточные выборы в Конгресс. Они должны показать реальный расклад политических сил. И пока всё складывается не в пользу демократов. Инфляция рекордная. Цены на бензин взлетели до небес. Внешняя политика тоже оставляет желать лучшего. Падающий рейтинг президента тащит за собой на дно и рейтинг Демократической партии. Соратники, почуяв неладное, бегут с тонущего корабля.

"Там не текучка, там, я бы сказал, эвакуация должностных лиц, потому что такого оттока из администрации президентской, как в последние 2-3 месяца, наверное, никогда в американской истории не происходило", - рассказал Сергей Засорин.

У нового пресс-секретаря, по всей видимости, благороднейшая задача - помочь климату, Байдену, да и всем демократам сохранить свои позиции в Конгрессе.

"Демократы пытаются бороться с экономическими вызовами. То есть противопоставить экономическим вызовам, которые очень чувствует общество и на которые Трамп отвечает лозунгами и обращает внимание на экономические проблемы, они пытаются бороться с помощью культурной повестки. Это очень и очень неэффективно. Это годится, когда люди в принципе живут благополучно, относительно благополучно", - рассуждает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

А потому сначала "хлеб", а уж затем "зрелища". Которых от Карин Жан-Пьер, несомненно, ждут. В одном точно можно быть уверенным – учитывая специфику нынешнего главы Белого дома, работы у его пресс-секретаря будет много. Так что под рукой всегда должно быть что-то вроде уже ставшего мемом костюма пасхального кролика.

Матвей Шестаков, "В центре событий", "ТВ Центр".

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