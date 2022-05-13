Крепкий рубль: почему Западу не удалось разрушить экономику России

От санкций в большей мере пострадали сами западные страны

Одно из самых влиятельных западных изданий "Экономист" на неделе с очевидными горечью и растерянностью констатировало, что коллективному Западу никак не удается уничтожить российскую экономику. И что сегодня санкции наносят куда больший ущерб тем, кто их вводит, чем, собственно, жертве произвола. Особенно экономистов из "Экономист" расстраивает то, что в России не падает производство - зафиксировано ничтожное падение потребления электроэнергии, что лучше всего показывает реальное положение дел в промышленности. На наше счастье, труды правительства и в целом власти не пропали даром, и наша экономика оказалась куда устойчивее, чем про неё думали. Но это не значит, что можно выдыхать. Как показывает жизнь, мы в очень многих отраслях по-прежнему серьезно зависим от импорта.

Неоднократно разорванная в клочья российская экономика стоит на коленях. Доллар по 200 рублей и голодные бунты. Обо всем этом абсолютно серьезно еще два месяца назад рассказывали западные СМИ. Теперь не рассказывают. Но не потому, что вдруг стали честными, просто реальность уж слишком отличается от картинки CNN.

"Россия уверенно справляется с внешними вызовами благодаря как ответственной макроэкономической политике последних лет, так и системным решениям по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности. Наши производственные компании постепенно занимают освободившиеся после ухода недобросовестных партнёров ниши на отечественном рынке, включая товары повседневного спроса, промышленное, сервисное оборудование, строительную и сельскохозяйственную технику", - заявил Владимир Путин.

Британский журнал "Экономист" был в числе тех, кто хоронил российскую экономику. Сейчас анализирует, почему пациент оказался не только жив, но и демонстрирует положительную динамику.

"Еще до спецоперации Россия была достаточно закрытой экономикой, что ограничивало действие санкций. Но главная причина устойчивости экономики связана с ископаемым топливом. Его с начала СВО Россия экспортировала на сумму не менее 65 миллиардов долларов посредством поставок и трубопроводов", - пишет СМИ.

Журналисты, конечно, лукавят. Ведь достаточно уверенно чувствует себя не только энергосектор, но и другие отрасли российской экономики. И это несмотря на то, что в своей экономической войне против России Европа и США забыли о базовых принципах частной собственности и международного права, которые считались основой западного общества.

"Безусловно, составной частью этого противостояния является жесткий санкционный режим, который вводится в отношении России. Причем, вводится он незаконно, и, простите, практически пиратским образом. Так как российские золотовалютные резервы становятся замороженными вдруг, а затем их предлагается использовать для так называемого восстановления Украины. Мы понимаем прекрасно, что эти деньги просто уйдут в никуда и будут рассованы по коррупционным карманам", - отметил Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

Если запад решится на такой шаг, то это окончательно подорвет веру в доллар и евро. Уже сейчас Азия и арабские страны во взаиморасчетах активно переходят на национальные валюты. Впрочем, потеря авторитета западных денежных знаков будет меньшей из проблем, если санкции не отменят. И пострадают уже не только Европа и Соединенные Штаты.

"Очевидно, что в силу объективных экономических законов продолжение санкционной одержимости, если позволено будет сказать, неминуемо приведёт к сложнейшим, труднообратимым последствиям для Европейского Союза, для его граждан, а также для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода. Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром", - заявил Путин.

При этом на поверку глобальное доминирование запада оказывается колоссом на глиняных ногах. "Западная экономика, что нам обычно тычут в глаза - у вас 2% мирового ВВП и так далее. Это экономика бумажная, ожиданий. Это не реальная экономика. Что продает запад? Он продает услуги и бренды. Все производится в Азии, а сырье поставляется из стран-поставщиков сырья. Россия является не только страной-поставщиком сырья, нам не нужно покупать внешние ресурсы, у нас все свое. В этой связи нам даже валюта не нужна. Здесь я намекаю на то, почему у нас низкая инфляция. А перевод продажи наших ресурсов за рубли – он вообще укрепляет нашу валюту – рубль, и делает его очень конкурентоспособным", - рассуждает Алексей Мухин.

Рубль стал самой быстрорастущей валютой в этом году. Во многом это связано с изменением схемы покупки газа. По данным "Блумберг", уже 20 компаний открыли в России рублевые счета. Почти все, кроме венгров, это скрывали. Однако на неделе премьер Италии Марио Драги заявил, что Германия уже оплатила газ рублями. После этого итальянская "Эни" согласилась на российские условия оплаты. Еще одна причина укрепления рубля – высокие цены на сырье и металлы. Рекордно дорожает литий. Растут цены на продовольствие, особенно на зерно. При этом в России рассчитывают на крупнейший урожай в истории - 130 миллионов тонн.

"Россия – страна самодостаточная. Даже Китай не самодостаточный, а зависит от внешних ресурсов. США здесь выглядят немного лучше, но США пытаются сохранить свое мировое доминирование. То, что произошло с Советским Союзом, сейчас происходит с Соединенными Штатами Америки. Россия самодостаточна с точки зрения продовольствия. Воды у нее очень много, в том числе и ресурсов. Интеллектуальных – слишком даже много, мы их экспортируем. Я думаю, что люди, которые пытаются создать ложное ощущение катастрофы – к осени или через год – они, к сожалению, либо на зарплате, либо полезные идиоты", - отметил Алексей Мухин.

Впрочем, в российском правительстве здраво оценивают не только преимущества, но и риски. "Сложности, конечно, сохраняются: разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства, существенное снижение импорта. Сохраняется высокая потребность в оборотных средствах у компаний, и всегда актуальны вопросы занятости и доходов граждан", - рассказал министр экономического развития России Максим Решетников.

Эти проблемы уже решают. В первую очередь, поддержкой бизнеса. И речь не только о субсидиях и льготах. Один только мораторий на проверки сэкономит компаниям 60 миллиардов рублей до конца года. Кроме того, правительство упростило лицензирование и отменило ввозные пошлины на 1300 категорий товаров. Не забыли и про кредиты.

"Для малого и среднего бизнеса на сегодняшний день действует четыре программы. Первая программа – это программа, которая была запущена Банком России. На сегодняшний момент она полностью востребована, и по ней выдано почти 11 тысяч кредитов на 130 миллиардов рублей, и также более 2,5 тысячи кредитов реструктурированы на 190 миллиардов рублей", - сообщил Решетников.

Особое внимание доходам населения. На неделе дополнительные выплаты стали получать малообеспеченные семьи с детьми. Для тех, кто рискует потерять работу, есть бесплатные программы переобучения. Все эти меры поддержки помогают не только конкретным людям, но и экономике в целом. Ведь таким образом растет внутреннее потребление – важный атрибут самодостаточной экономики.

"Мы недавно отмечали наш главный праздник, День Победы. И хочу напомнить, что она была достигнута не только в битвах на фронтах, но и за счёт экономической мощи нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили", — заявил Путин.

Спустя 80 лет немецкий промышленный потенциал никуда не делся. Вот только зависит он во многом и от России. В минэкономики Германии на неделе честно признались - страна просто не сможет перезимовать без российского газа. Бравада закончилась, наступила стадия принятия.

Денис Большаков, Павел Дубов, Екатерина Симанович, "В центре событий", "ТВ Центр".

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