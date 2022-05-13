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Подмосковный суд продлил арест олимпийской чемпионке из США

16:23
  • пятница
  • 13 мая 2022

Грайнер обвиняют в контрабанде наркотиков.

Олимпийская чемпионка по баскетболу из США Бриттни Грайнер останется под арестом до 18 июня. Такое решение принял Химкинский суд Московской области. Грайнер обвиняют в контрабанде наркотиков.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей гражданке США Грайнер до 18 июня", - сообщили в пресс- службе суда.

Бриттни Грайнер в составе сборной США выиграла Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро и Олимпиаду 2020 года в Токио. Также она участвовала в победных для команды чемпионате мира 2014 года в Турции и ЧМ-2018 в Испании. В последнее время она выступала за команду УГМК из Екатеринбурга. Грайнер арестовали в аэропорту Шереметьево при попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло, передает ТАСС.

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