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Илон Маск не отказался от намерения купить Twitter

17:04
  • пятница
  • 13 мая 2022

Миллиардера смутило число фальшивых аккаунтов

Сделка по покупке Twitter Илоном Маском приостановлена. Миллиардер ожидает подтверждения данных о числе фальшивых аккаунтов в социальной сети. Эта информация обрушила стоимость акций компании на 15,57% - до 38,06 доллара за бумагу

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"Сделка по приобретению Twitter временно приостановлена в ожидании сведений, подтверждающих оценки, согласно которым спам-аккаунты и фальшивые учетные записи составляют менее 5% пользователей", - написал Маск в Twitter.

О намерении Маска купить Twitter за 44 миллиарда долларов стало известно 25 апреля. Если миллиардер решит расторгнуть соглашение, ему придется выплатить компании штраф в 1 миллиард долларов. Если же сделку разорвет Twitter, компенсацию выплатит компания. Сделка должна быть закрыта 24 октября 2022 года. Маск позже написал, что, несмотря на предыдущие сообщения, не оставил намерения приобрести соцсеть, передает ТАСС.

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