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Елизавета II появилась на публике впервые после двухмесячного отсутствия

17:31
  • пятница
  • 13 мая 2022

Королева Великобритании посетила конноспортивные соревнования в Виндзоре

Елизавета II прервала двухмесячное добровольное заточение. Королева Великобритании впервые с конца марта появилась на публике, посетив конноспортивные соревнования в Виндзоре.

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96-летнюю королеву доставили на внедорожнике Range Rover прямо к Парадному кольцу на территории Виндзорского замка. Это площадка, где жокеи разогревают лошадей перед скачками, так что Елизавета II имела возможность вблизи наблюдать за своими скакунами. В соревнованиях принимают участие несколько лошадей, которых держит сама королева. Кадры прибытия королевы распространил телеканал Sky News.

Последний раз королева появлялась на публике 29 марта на службе в Вестминстерском аббатстве в память ее почившего супруга герцога Эдинбургского Филипа. 10 мая Елизавета II из-за дискомфорта при ходьбе впервые за 59 лет не стала выступать с тронной речью на церемонии открытия новой сессии британского парламента. Позже было объявлено, что Ее Величество пропустит традиционные летние приемы в дворцовых садах,

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