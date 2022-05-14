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За сутки в России госпитализированы 2498 человек с коронавирусом

11:25
  • суббота
  • 14 мая 2022

Пандемия не закончилась, предупредили в Минздраве

За сутки в России госпитализировано 2 498 больных коронавирусом, всего зафиксировано 5 047 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 255 337 человек с COVID-19, умер 377 571 больной, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
Сделано заявление о новом всплеске коронавируса в России

В Москве госпитализировано 130 человек, зарегистрировано 402 новых больных, всего в столице 2 765 613 инфицированных, скончались 43 486 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России на лечении находятся более 100 тысяч человек с коронавирусом. Министр подчеркнул, что ковид не исчез.  Мурашко попросил родителей вакцинировать детей перед летними каникулами, чтобы не допустить вспышек заболеваемости.

 

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