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В России госпитализированы с коронавирусом ещё 1125 пациентов

11:57
  • воскресенье
  • 15 мая 2022

Продолжается розыгрыш призов среди вакцинированных

За сутки в России госпитализировано 1 125 больных коронавирусом, всего зафиксировано 4 956 случаев заражения. С февраля 2020 года выявлено 18 260 293 человека с COVID-19, умерло 377 670 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. 
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В Москве госпитализировано 108 человек, зарегистрировано 335 новых больных, всего в столице 2 765 948 инфицированных, скончались 43 500 пациентов. 

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 11 февраля 2022 года – 203 949 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 3 февраля 2022 года – 26 904 человека.

Российскому Минздраву выделили 100 миллионов рублей на выплаты победителям розыгрыша среди привитых от коронавируса. Планируется выдать тысячу призов по 100 тысяч рублей. Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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