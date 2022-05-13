Огонь перекинулся с заброшенного дома на здание ТЮЗа в Иркутске

Иркутский ТЮЗ - объект культуры регионального значения

Историческое здание в центре Иркутска, в котором раньше располагался Театр юного зрителя, охватило пламя. Огонь перекинулся с двухэтажного заброшенного дома, расположенного по соседству, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

"Прибыл на место пожара в центре Иркутска. Огонь все-таки перекинулся на здание ТЮЗа", - написал губернатор в Telegram-канале.

По данным Кобзева, огонь быстро распространяется по деревянной обрешетке и деревянным перекрытиям. Пламя идет по пустотам. К месту происшествия стянуты все силы Иркутского пожарно-спасательного гарнизона.

В горящем здании ранее располагался Иркутский ТЮЗ им. А.Вампилова. Это объект культуры регионального значения, Дом Гиллера. Здесь ранее были гостиницы "Централь", "Модерн", "Россия", позже - киноконцертный зал "Глобус". Завтра эксперты оценят ущерб от пожара.

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