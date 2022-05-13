Двое сотрудников RT ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

Съемочная группа попала под обстрел в ДНР

Два оператора съемочной группы RT получили ранения на Украине. Журналисты попали под обстрел ВСУ под Докучаевском в Донецкой Народной Республике.

"Съемочная группа военкора RT Валентина Горшенина попала под ракетный обстрел ВСУ под Докучаевском. Сам Валентин не пострадал. Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников получили осколочные ранения ног и спины", - сообщил Telegram-канал RT.

В Донецке сообщили, что украинские войска обстреляли Михайловку и Докучаевск в ДНР снарядами калибром 122 миллиметра. Шесть снарядов было выпущено по Михайловке, восемь снарядов – по Докучаевску.

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