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Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине

18:52
  • пятница
  • 13 мая 2022

Разговор состоялся по инициативе американской стороны

Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине. Главы оборонных ведомств России и США беседовали впервые с 18 февраля, сообщил руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.

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"13 мая министр обороны США Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу впервые с 18 февраля", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.

По данным Кирби, Остин призвал Москву к "немедленному прекращению огня на Украине" и подчеркнул важность поддержания каналов коммуникации.

В Минобороны России подтвердили факт разговора Шойгу с Остином. Как сообщается, министры обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны, передает ТАСС.

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