Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Украине

Разговор состоялся по инициативе американской стороны
Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине. Главы оборонных ведомств России и США беседовали впервые с 18 февраля, сообщил руководитель пресс-службы Пентагона Джон Кирби.
"13 мая министр обороны США Ллойд Остин поговорил с министром обороны России Сергеем Шойгу впервые с 18 февраля", - говорится в сообщении на сайте Пентагона.
По данным Кирби, Остин призвал Москву к "немедленному прекращению огня на Украине" и подчеркнул важность поддержания каналов коммуникации.
В Минобороны России подтвердили факт разговора Шойгу с Остином. Как сообщается, министры обсудили актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Отмечается, что беседа состоялась по инициативе американской стороны, передает ТАСС.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"