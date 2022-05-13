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Путин и Рахмон обсудили возросшую активность террористов

19:27
  • пятница
  • 13 мая 2022

Еще одной темой разговора стало сотрудничество в рамках ОДКБ

Координацию в рамках Организации договора о коллективной безопасности обсудили в телефонном разговоре президенты России и Таджикистана. Эту тему Владимир Путин и Эмомали Рахмон затронули в контексте предстоящей 16 мая в Москве встречи лидеров государств - членов ОДКБ. Лидеры также обменялись мнениями по ситуации вокруг Афганистана.

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"Проведен обмен мнениями по ситуации вокруг Афганистана, прежде всего с учетом возросшей в последнее время активности на афганской территории террористических группировок", - сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты России и Таджикистана договорились, что ведомства двух стран будут и далее активно сотрудничать для обеспечения безопасности на таджикско-афганской границе.

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