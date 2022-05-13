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Минобороны сообщило об уничтожении украинских штабов

20:07
  • пятница
  • 13 мая 2022

Использовались высокоточные ракеты

Штабы территориальной обороны и украинского батальона уничтожены высокоточными ракетами на территории Луганской народной республики. Последние данные о ситуации в районе специальной военной операции на Украине привел официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районах населенных пунктов Золотое и Врубовка Луганской народной республики уничтожены штабы территориальной обороны и батальона 24-й механизированной бригады", - сообщил Конашенков.

По словам генерала, также ликвидировано 32 района сосредоточения живой силы и военной техники, склад боеприпасов в районе Краснопавловка Харьковской области. В итоге уничтожены более 300 националистов, 37 единиц военной техники выведено из строя, передает ТВЦ.

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