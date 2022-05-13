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Польша нашла способ ввести силовиков на Украину

20:38
  • пятница
  • 13 мая 2022

Предлог – помощь украинским фермерам

Глава Минобороны Польши нашел способ ввести на Украину натовский контингент. Мариуш Блащак предложил создать международную группу саперов – они, по замыслу польского министра, помогут разминировать районы, из которых были выведены российские войска. О новом варианте ввода силовиков после встречи с литовским коллегой заявил министр

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"В интересах всего свободного мира позволить Украине возделывать поля, а для этого необходимо разминировать эти территории", — приводит слова Блащака после встречи с литовским коллегой RMF24.

Министр призвал создать международную группу саперов, которая будет состоять из полицейских - чтобы Россия не восприняла это как отправку Западом солдат для помощи Украине. По словам Блащака, помощи в обезвреживании неразорвавшихся боеприпасов ждут фермеры, чтобы сеять зерновые. Запад, и, в частности, США обеспокоены невозможность вывезти с Украины хранящееся на складах зерно. Как заявил на днях американский президент Джо Байден, запасы могут достигать 20 миллионов тонн.

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