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Спасатели локализовали пожар в центре Иркутска

20:49
  • пятница
  • 13 мая 2022

Площадь возгорания – 1 тысяча квадратов

Пожар в историческом здании ТЮЗа в центре Иркутска локализован на площади 1 тысячу квадратных метров. Спасатели продолжают борьбу с огнем.

Огонь перекинулся с заброшенного дома на здание ТЮЗа в Иркутске
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"В 00:50 субботы (19:50 пятницы по московскому времени) пожар в центре Иркутска локализован на площади 1 000 кв. м. Пожарные подразделения продолжают ликвидировать последствия пожара. На месте работают от МЧС России 26 единиц техники и 120 человек личного состава", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС.

Ранее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что огонь с двухэтажного заброшенного дома, загоревшегося в центре Иркутска, перекинулся на здание, в котором раньше размещался ТЮЗ. Это объект культуры регионального значения, ущерб от пожара предстоит оценить экспертам.

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