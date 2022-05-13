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Названа дата референдума об объединении Южной Осетии с Россией

21:31
  • пятница
  • 13 мая 2022

Указ подписал действующий президент республики Анатолий Бибилов

Референдум по вопросу объединения Южной Осетии с Россией назначен на 17 июля. Соответствующий указ подписал действующий президент республики Анатолий Бибилов.

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"В соответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции Республики Южная Осетия постановляю назначить референдум Республики Южная Осетия... Дату проведения референдума назначить на 17 июля 2022 года", - говорится в документе опубликованном на сайте президента республики.

Ранее сообщалось, что Центризбирком Южной Осетии утвердил и направил президенту страны пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Бибилов, в свою очередь, направил его в Верховный суд, который должен был проверить документы на предмет соответствия требованиям закона. Суд дал положительное заключение, вернул пакет президенту, который и назначил дату плебисцита, передает ТАСС.

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