Украинские нацбаты разместили артиллерию в школах Харькова

Мирных жителей удерживают в подвалах

Огневые позиции с тяжелым вооружением оборудовали украинские вооруженные формирования в школах Харькова. Также артиллерия и реактивные системы залпового огня размещены в образовательных учреждениях разных городов на территории Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы №73, 117, 145, гимназии №14, 43), Доброполья, Константиновки и Краматорска военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО", - заявил Мизинцев на брифинге.

По данным генерала, мирных граждан, проживающих в близлежащих домах, насильно удерживают в подвалах. Боевики объясняют это обеспечением безопасности людей, передает РИА Новости.

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