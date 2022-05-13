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Украинские нацбаты разместили артиллерию в школах Харькова

21:52
  • пятница
  • 13 мая 2022

Мирных жителей удерживают в подвалах

Огневые позиции с тяжелым вооружением оборудовали украинские вооруженные формирования в школах Харькова. Также артиллерия и реактивные системы залпового огня размещены в образовательных учреждениях разных городов на территории Донецкой Народной Республики, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"В зданиях и на прилегающей территории общеобразовательных учреждений Харькова (школы №73, 117, 145, гимназии №14, 43), Доброполья, Константиновки и Краматорска военнослужащие украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, в том числе артиллерию и РСЗО", - заявил Мизинцев на брифинге.

По данным генерала, мирных граждан, проживающих в близлежащих домах, насильно удерживают в подвалах. Боевики объясняют это обеспечением безопасности людей, передает РИА Новости.

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