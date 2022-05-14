В Харьковскую область прибыл очередной гуманитарный конвой из России

Людям привезли продукты и топливо

С начала марта Россия доставила на Украину около 20 тысяч тонн гуманитарной помощи. Очередную партию накануне получили жители Харьковской области.

Наш гумконвой привёз продовольствие и предметы первой необходимости. В пути колонну сопровождала российская военная полиция. Продуктовые наборы сначала получили семьи с детьми и пожилые люди. Рядом с местом раздачи были развернуты медицинские пункты. Жители смогли проконсультироваться с врачами, получить экстренную помощь и лекарства.

В Харьковской области сейчас острый дефицит горючего. Наши военные доставили в населенные пункты дизельное топливо, его распределили по социально значимым объектам, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"