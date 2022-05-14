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Названы имена новых героев спецоперации по защите Донбасса

11:03
  • суббота
  • 14 мая 2022

Солдаты и офицеры проявляют настоящее мужество

Минобороны назвало имена новых героев спецоперации. Младший сержант Александр Кознов при освобождении населённого пункта обнаружил два вражеских танка, один из которых вел огонь по нашим войскам. Кознов уничтожил бронемашину противника. И несмотря на полученное ранение спас экипаж из нашего повреждённого танка.
Минобороны сообщило об уничтожении украинских штабов

Рядовой Максим Мартын в составе группы гаубичного артдивизиона во время мощного обстрела ВСУ прицельным огнём уничтожил батарею неприятельских "Градов", огневые позиции гаубиц и минометов, а также более 100 националистов.

Экипаж ракетной системы залпового огня под командованием сержанта Руслана Акулова ликвидировал десять танков противника, большое количество бензовозов, находившихся на полевом пункте заправки, а также ЗРК, прикрывающий данный район. Враг вынужден был отступить, сообщает "ТВ Центр".

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