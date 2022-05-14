Российским военным на передовой вручили ордена и медали

Бойцы проявляют мужество и героизм

Российским военным вручили высокие награды за мужество, проявленное во время спецоперации по защите Донбасса, сообщает "ТВ Центр".

Прямо на передовой проявившим доблесть и отвагу Ордена Мужества, медали Ордена "За заслуги перед Отечеством", Суворова и Жукова вручил командующий войсками Центрального округа Александр Лапин. Он отметил, что в сегодняшней победе огромная заслуга офицеров и их подчинённых.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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