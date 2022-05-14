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В Словакии осквернён памятник советским воинам-освободителям

10:48
  • суббота
  • 14 мая 2022

Подобные случаи зафиксированы в Польше

Новые акты вандализма в Европе. В словацком городе Пьештяни осквернён памятник советским воинам- освободителям.  Несколькими днями ранее нападению подверглось военное захоронение красноармейцев в польском Гданьске.
В Латвии завели уголовные дела на посетителей парка с советским памятником

А накануне рижская Дума на экстренном заседании приняла решение о сносе памятника Воинам Советской армии, освобождавшим латвийскую столицу от немецко-фашистских захватчиков. Соответствующий закон одобрил Сейм страны. На защиту монумента вышли жители города. Их порыв поддержали на акциях солидарности в разных городах России. Сотни людей приходят к зданию посольства Латвии в Москве, и к генконсульству в Петербурге, чтобы возложить цветы.

Ратушная площадь в центре Риги уже несколько часов как перекрыта. На входе - специальные ограждения, рядом припаркованы несколько автобусов спецназа. Причем, такая боевая готовность по случаю абсолютно мирного собрания - митинга в защиту памятника Воинам-освободителям, сообщает "ТВ Центр". 

Нельзя не только подходить к памятнику, но и приносить цветы. Все те сотни букетов, которые жители приносили накануне Великой Победы, с 10 мая просто сгребаются бульдозером.

Специальная комиссия парламента накануне выступила за демонтаж памятника. И уже сегодня бодро рапортует - готовы приступить немедленно.  Попыткам официальной Риги переписать историю горожане сопротивляются как могут. В парк Победы люди идут несмотря на запреты. Ответом властей стала череда уголовных и административных дел.  Репрессии коснулись даже молодого человека, который просто пришёл с российским флагом. За триколор Александру Стефанову предъявили обвинение в оправдании геноцида и военных преступлений.  

Пока власти Латвии готовятся к вандальной акции, памятник готовы принять в нашей стране. Заявления поступают из разных городов.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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В Словакии осквернен памятник советским воинам-освободителям
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