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Ким Чен Ын сообщил миру о величайшем потрясении в КНДР

10:05
  • суббота
  • 14 мая 2022

В Северную Корею добрался коронавирус

Ким Чен Ын назвал распространение коронавируса крупнейшим потрясением с момента основания КНДР. Лидер Северной Корее сообщил о том, что в его страну пришла пандемия.
ВОЗ предупредила о росте заболеваемости коронавирусом в мире

Только за последние сутки было зарегистрировано 174 тысячи новых пациентов с лихорадкой. Так в КНДР называют коронавирус. Всего больных – более полумиллиона.

"Генеральный секретарь заявил, что, в то время как по всему миру ситуация с распространением нового коронавируса серьёзная, можно называть распространение и в нашей стране этого зловредного инфекционного заболевания крупнейшим потрясением с момента ее основания", - сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР.

За всё время пандемии Северная Корея не сообщала о распространении коронавируса у себя в стране. На днях лидер КНДР Ким Чен Ын впервые появился на публике в медицинской маске.

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