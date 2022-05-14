В России за сутки в полтора раза увеличилась площадь лесных пожаров

Спасатели работают круглосуточно

В России площадь природных пожаров увеличилась за сутки более чем в полтора раза. По данным Авиалесоохраны, огнём охвачено почти 23 тысячи гектаров. В Красноярском крае задержан замглавы города, где уничтожены сотни домов.

В Тюменской области из санатория, к которому подошёл лесной пожар, пришлось экстренно эвакуировать более 120 человек. Движение транспорта на одном из участков дороги пришлось перекрывать, его возобновили, как только локализовали открытое горение.

Из-за подошедшего вплотную к деревне Криводаново природного пожара эвакуировали 126 человек из санатория "Красная гвоздика". Отдыхающих и персонал вывезли из опасной зоны на заранее подготовленных автобусах, сообщает "ТВ Центр".

Только за прошедшие сутки в России удалось ликвидировать 136 лесных пожаров, но более сотни ещё продолжают бушевать. Специалисты уверены - по большей части вина за возгорания лежит на людях.

В Бурятии, несмотря на действующий особый противопожарный режим, всё равно приходится ликвидировать крупные возгорания. Сложная обстановка и в Иркутской области. Местные власти решили продлить режим ЧС. После его введения количество пожаров пусть медленно, но снижается. Походы в лес - под запретом и для местных жителей, и для туристов. Людей убедительно просят проявить сознательность и персональную ответственность.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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