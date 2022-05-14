Турция выступила против вступления в НАТО Швеции и Финляндии

В рядах альянса зреет раскол

С европейских трибун всё чаще звучат слова о вреде антироссийских санкций. В Бундестаге аплодисментами встретили речь лидера Левой партии о необходимости сотрудничества с Москвой. Первый митинг в поддержку спецоперации на Украине прошёл в итальянском Турине. А в НАТО назревает раскол: президент Турции выступил против принятия в альянс Финляндии и Швеции.

Правило южного гостеприимства в НАТО не работает. Турция – одна из ведущих армий в составе альянса – заявила, что отрицательно относится к возможному вступлению в блок Швеции и Финляндии. Объясняя причину такого решения, Реджеп Тайип Эрдоган упомянул сразу несколько факторов.

Мы следим за развитием событий в отношении Швеции и Финляндии, однако не разделяем оптимизма. Прежнее руководство НАТО уже допустило ошибку, приняв в альянс Грецию. Однако вы знаете, какую позицию Греция занимает по отношению к Турции. Более того, скандинавские страны являются прибежищем для террористических организаций, таких как Рабочая партия Курдистана и Революционная народно-освободительная партия.

В ответ министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто призвал набраться терпения. В Хельсинки и Стокгольме, похоже, рассчитывают, что продавить включение в альянс им поможет Вашингтон, сообщает "ТВ Центр".

Новости о вступлении Швеции и Финляндии в альянс в скором времени пообещал прокомментировать журналистам и Джо Байден, впрочем, конкретизировать президент США не стал. Забот Белому дому накануне неожиданно добавил Сенат, заблокировав минимум на неделю законопроект о предоставлении Украине 40 миллиардов долларов. В Пентагоне заявляют, что на поддержку киевского режима остаются еще 100 миллионов в американской валюте, но денег нужно больше и как можно быстрее.

Поддерживать Украину новыми поставками оружия обещает и Германия. При этом в Берлине считают, что важно продолжать и переговоры с Москвой. Но там всё громче звучат призывы задуматься не об Украине, а о положении дел в собственной экономике. Депутат Бундестага от партии "Левые" заявила, что поставки вооружения на Украину, как и санкции, не останавливают военные действия.

Санкционную гонку отказались поддерживать итальянские туроператоры. В ответ на призыв украинского президента Зеленского закрыть границы для путешественников из России глава туристической ассоциации Альберто Корти назвал это заявление политическим давлением и заявил, что Апеннины будут точкой притяжения для всех. А в Турине накануне прошла первая демонстрация в поддержку российской спецоперации по защите Донбасса.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".

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