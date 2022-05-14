Россия приостановила поставки электроэнергии в Финляндию

Возникли сложности с платежами

Россия этой ночью приостановила импорт электроэнергии в Финляндию. Как сообщили в дочернем филиале "Интер РАО", поставки прекращены из-за сложностей с приёмом платежей.

Там выразили надежду, что торговля возобновится, как только проблемы будут решены. Деньги не поступали с 6 мая. Из-за этого компания не могла оплатить импорт электроэнергии из России.

В Финляндии уже заявили, что увеличат поставки из Швеции и внутреннее производство, чтобы избежать проблем с электричеством в стране, сообщает "ТВ Центр".

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