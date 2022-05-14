В Москве выберут лучшие витрины, оформленные ко Дню Победы

На конкурс поступило около 400 заявок

В столице завершили приём заявок для участия в конкурсе на лучшее оформление объектов торговли и услуг ко Дню Победы. Об этом сегодня сообщил Сергей Собянин на своём сайте.

В ближайшие дни эксперты рассмотрят около 400 работ и определят финалистов. А победителей выберут москвичи путём голосования на платформе "Активный гражданин". Оно стартует в четверг, 19 мая, сообщает "ТВ Центр".

Мэр отметил, что к празднику магазины и рестораны украшают витрины символами Победы, и многие подходят к этому нестандартно, создавая торжественную атмосферу.

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