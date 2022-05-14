В Москве стартовал финал смотра детских кукольных театров

Он проходит в 14-й раз

Финал крупнейшего в России фестиваля детских театров кукол "Первые шаги" открылся сегодня в Москве. В столице собрались лучшие коллективы из разных регионов страны.

Мероприятие проходит уже в 14 раз. В этом году конкурс объединил более тысячи участников. Для них это возможность выступить на профессиональной площадке и получить оценку своей работы от ведущих режиссёров. Проект поддерживает Президентский фонд культурных инициатив, сообщает "ТВ Центр".

"Именно благодаря этому фонду стало возможно широкое проведение фестиваля, более чем в 30 регионах, более чем 76 коллективов со всей России приняли участие. И 15 финалистов смогут сегодня показать своё творчество в Москве", - сказала генеральный директор Фонда развития детских кукольных театров Наталья Гергель.

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