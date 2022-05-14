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В Новокузнецке появился приют для декоративных крыс

13:04
  • суббота
  • 14 мая 2022

Его открыла местная жительница

В Новокузнецке местная жительница создала приют для животных. Но обитатели в нём весьма нетипичные - крысы. Часто люди в погоне за экзотикой заводят себе таких хвостатых питомцев. Но как только интерес проходит, просто выбрасывают их. У каждого спасённого грызуна уникальный характер и своя, порой драматичная история.
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О своих подопечных -  только восторженными эпитетами.  Говорить о них Галина Синельникова может, без преувеличения, часами. Каждую крысу знает в лицо. Маркиза из Екатеринбурга, а есть  подкидыши из Омска...  И еще ни разу Галина не отказала в помощи. Она ведь - "крысомама".

Ни одной кабинетной крысы у неё нет. Одних выбросили на улицу в мороз, других чуть не усыпили. За девять лет, что спасает сирот, Галина, кажется, поняла загадочную крысиную душу.

Начиналось всё с одного крысёныша - купила дочке. Потом взяла другого, третьего. Галина, признается, пробовала с этим делом завязать. Но не получилось. Когда число питомцев перевалило за 20, решилась создать приют "Маленькие лапки", сообщает "ТВ Центр". 

Всего Галина спасла и выходила 44 декоративные крысы. И хотя, её питомцам палец в рот не клади, еще никого в чужие руки она не отдавала. Говорит, боялась. Боится и сейчас, поэтому сразу предупреждает: к будущим хозяевам отнесётся крайне придирчиво. И без экзаменов из своего приют ни одного крысёныша не отдаст.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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