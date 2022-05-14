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13 беспилотников за ночь: Минобороны отчиталось об успехах спецоперации

11:31
  • суббота
  • 14 мая 2022

Поражены более 500 целей

Российскими средствами ВВО за ночь уничтожены 13 украинских беспилотников, среди них – один "Байрактар" турецкого производства. Поражены пять пунктов управления и два склада боеприпасов.
Минобороны сообщило об уничтожении украинских штабов

В результате ударов уничтожены до ста националистов, сообщил на традиционном утреннем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Также минувшей ночью перехвачены три реактивных снаряда системы "Смерч". Всего за ночь поражено более 500 целей на территории Украины.

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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