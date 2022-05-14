Россия пообещала ответить на расширение НАТО

Об этом заявили на Смоленской площади

Россия не оставит без ответа вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.

Ответ Москвы будет зависеть от того, какую инфраструктуру альянс разместит на территории своих новых участников, пояснил дипломат.

"Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень точного анализа последствий составления сил, которые могут образовываться в результате очередного вступления в альянс. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые свойственны ситуации в области безопасности в этой отрасли", - сказал Грушко.

Что касается возможного размещения Россией ядерного оружия в Балтийском регионе, то об этом говорить пока рано, отметил замглавы МИД. Однако, если НАТО решит приблизить свои ядерные силы и инфраструктуру к границам, Москве необходимо будет принять адекватные меры предосторожности, приводит слова дипломата РИА Новости.

Финляндия и Швеция пока имеют статус государств-партнёров НАТО, но после начала российской спецоперации по защите Донбасса они заговорили о возможности вступления в альянс. По некоторым данным, Швеция может подать соответствующую заявку 16 мая, а Финляндия – в середине следующей недели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"