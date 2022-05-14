ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия пообещала ответить на расширение НАТО

13:20
  • суббота
  • 14 мая 2022

Об этом заявили на Смоленской площади

Россия не оставит без ответа вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко.
Турция выступила против вступления в НАТО Швеции и Финляндии

Ответ Москвы будет зависеть от того, какую инфраструктуру альянс разместит на территории своих новых участников, пояснил дипломат.

"Понятно, что это изменение не может остаться без политической реакции, а также без очень точного анализа последствий составления сил, которые могут образовываться в результате очередного вступления в альянс. Ясно, что решение не будет приниматься на эмоциях, это будет тщательный и выверенный анализ всех факторов, которые свойственны ситуации в области безопасности в этой отрасли", - сказал Грушко.

Что касается возможного размещения Россией ядерного оружия в Балтийском регионе, то об этом говорить пока рано, отметил замглавы МИД. Однако, если НАТО решит приблизить свои ядерные силы и инфраструктуру к границам, Москве необходимо будет принять адекватные меры предосторожности, приводит слова дипломата РИА Новости.

Финляндия и Швеция пока имеют статус государств-партнёров НАТО, но после начала российской спецоперации по защите Донбасса они заговорили о возможности вступления в альянс. По некоторым данным, Швеция может подать соответствующую заявку 16 мая, а Финляндия – в середине следующей недели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие сил НАТО
Военнослужащие сил НАТО
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.