В Москве появится храм в честь Александра Невского

Его возводят на северо-западе столицы

На северо-западе Москвы в районе Хорошёво-Мнёвники строят храм в честь святого благоверного князя Александра Невского. Площадку сегодня посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".

Однокупольную церковь возводят по индивидуальному проекту. В этом году там планируют завершить строительно-монтажные работы и сделать кровлю, а уже в следующем - проложить инженерные сети и наружные коммуникации.

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