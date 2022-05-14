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Завершился фестиваль "Московская весна"

16:38
  • суббота
  • 14 мая 2022

Одна из площадок работала в Отрадном

На своей странице в социальной сети Сергей Собянин рассказал о завершившемся в столице фестивале "Московская весна", который объединил сразу два праздника – 1 мая и День Победы. Одна из площадок работала в парке "Отрадное".

Мэр отметил, что ещё пять лет назад там был обычный районный сквер, а сейчас это благоустроенная зона отдыха, куда приезжают гулять со всего города, сообщает "ТВ Центр".

И сегодня же Собянин сообщил, что в Москве скоро начнётся реставрация двух исторических зданий на Никольской улице - Монетного и Печатного дворов. Во время работ будут сохранены все особенности и ценные элементы русского стиля, барокко и готики. 

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Фестиваль "Московская весна"
Фестиваль "Московская весна"
Фестиваль "Московская весна"
Фестиваль "Московская весна"
Фестиваль "Московская весна"
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