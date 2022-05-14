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Минобороны показало работу бойцов ВДВ на Украине

13:35
  • суббота
  • 14 мая 2022

Они выполняют поставленные задачи

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы подразделений Воздушно-десантных войск на Украине. Бойцы ведут огонь из миномётов, боевая техника стреляет по позициям националистов из укрытий в лесополосе.
Минобороны сообщило об уничтожении украинских штабов

Ранее военное ведомство сообщило, что минувшей ночь средствами ПВО были уничтожены 13 украинских беспилотников, среди них – один "Байрактар" турецкого производства.

Также в результате ударов уничтожены до ста националистов и перехвачены три реактивных снаряда системы "Смерч".

24 февраля Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.

Минобороны заявляло, что российские военные не наносят удары по мирному населению, для его выхода из городов организованы гуманитарные коридоры. Помимо этого, Россия доставляет продовольствие и товары первой необходимости жителям Украины.

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