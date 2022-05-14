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Глава МИД Германии предупредила об угрозе голода на Земле

14:22
  • суббота
  • 14 мая 2022

Анналена Бербок беспочвенно обвиняет Россию

Мир стоит перед угрозой голода. Об этом предупредила жителей Земли министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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Глава немецкой дипломатии считает, что причиной возникновения дефицита продовольствия может стать ситуация на Украине, передаёт ТАСС.

"Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены не только у нас, но и по всему миру, и грозит жестокий голод", - сказала Бербок.

Ранее совсем противоположное мнение высказывал президент России Владимир Путин. По его оценкам, западные санкции в отношении России бьют по экономике тех стран, которые их вводят, а также провоцируют глобальный кризис.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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