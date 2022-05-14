Глава МИД Германии предупредила об угрозе голода на Земле

Анналена Бербок беспочвенно обвиняет Россию

Мир стоит перед угрозой голода. Об этом предупредила жителей Земли министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Глава немецкой дипломатии считает, что причиной возникновения дефицита продовольствия может стать ситуация на Украине, передаёт ТАСС.

"Из-за действий России прекращаются поставки, сильно растут цены не только у нас, но и по всему миру, и грозит жестокий голод", - сказала Бербок.

Ранее совсем противоположное мнение высказывал президент России Владимир Путин. По его оценкам, западные санкции в отношении России бьют по экономике тех стран, которые их вводят, а также провоцируют глобальный кризис.

США, Евросоюз, Япония и ещё несколько стран ввели против России масштабные санкции после начала спецоперации по защите граждан Донбасса.

От этих ограничений сильно пострадали страны Европы – там резко выросли цены на топливо и начался дефицит некоторых товаров. В США также зафиксированы рекордные цены на бензин, что вызвало недовольство автолюбителей.

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