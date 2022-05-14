Путин поздравил с избранием нового президента ОАЭ

Москва рассчитывает на дальнейшее сотрудничество
Владимир Путин поздравил с избранием на пост президента ОАЭ Мухаммада Аль Нахай-Яна.
В телеграмме, направленной новому лидеру, отмечается, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие дружеского и взаимовыгодного сотрудничества с Абу-Даби по всему спектру двусторонних и международных отношений.
Новый президент ОАЭ избран сегодня Верховным федеральным советом страны после смерти его старшего брата, сообщает "ТВ Центр".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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