ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поздравил с избранием нового президента ОАЭ

16:10
  • суббота
  • 14 мая 2022

Москва рассчитывает на дальнейшее сотрудничество

Владимир Путин поздравил с избранием на пост президента ОАЭ Мухаммада Аль Нахай-Яна.

В телеграмме, направленной новому лидеру, отмечается, что Москва рассчитывает на дальнейшее развитие дружеского и взаимовыгодного сотрудничества с Абу-Даби по всему спектру двусторонних и международных отношений.

Новый президент ОАЭ избран сегодня Верховным федеральным советом страны после смерти его старшего брата, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.